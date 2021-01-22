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Электронные ярмарки вакансий 22 января в Витебске и Гомеле: более 600 рабочих мест для желающих трудоустроиться

Электронные ярмарки вакансий с участием предприятий и организаций Витебска и Гомеля пройдут 22 января на специализированной интернет-площадке государственной службы занятости. 


В ходе двух ярмарок вакансий соискателями будет представлено более 600 рабочих мест.

С 10:00 до 12:00 соискатели работы в Витебске получат возможность пообщаться с кадровиками пяти предприятий областного центра. УП «ВитМа» требуются пошивщик изделий, сборщик деталей и изделий, сборщик обуви. Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи приглашает на работу врача-специалиста, инженера по пожарной безопасности, санитара, слесаря-сантехника. ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» готово принять в штат сборщиков обуви. Производителю металлорежущих станков ОАО «Вистан» требуются аккумуляторщик, водитель электро- и автотележки, зубошлифовщик, инженер-конструктор, инженер-технолог, контролер станочных и слесарных работ, оператор станков с ПУ, сверловщик, слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник, старший мастер, термист, токарь. Витебский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии приглашает на работу медицинскую сестру-специалиста и рентген-лаборанта.

Электронная ярмарка вакансий предприятий в Гомеле также будет работать с 10:00 до 12:00. К участию в ней заявлено шесть предприятий города. У КУП «Горэлектротранспорт» 28 вакансий – водителей автомобиля и троллейбуса, кузовщика, маляра, слесаря-электрика по ремонту электрооборудования, токаря, электромонтера по испытаниям и измерениям. ОАО «Гомельжелезобетон» требуются арматурщик, машинист крана, оператор пульта управления в производстве строительных изделий, отделочник железобетонных изделий, слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования, электрогазосварщик, электросварщик ручной сварки. ОАО «Гомельский литейный завод «Центролит» примет на работу заливщика металла, мастера участка, обрубщика, плавильщика металла и сплавов, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесаря-ремонтника и др. Работающее в области очистки сточных вод ООО «Гефлис» располагает 17 вакансиями – грузчика, инженера по сметной работе, мастера производственного участка, подсобного рабочего и др. ОАО «Коминтерн» приглашает системного администратора, кондитера, маркетолога, слесаря-ремонтника, станочника широкого профиля. Еще один участник ярмарки, ОАО «СтанкоГомель», заранее не определился с вакансиями.

Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости – доступ к ним для всех соискателей сохранится. 

Фото: БЕЛТА
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