В Дрогичинском районе 22 декабря состоится электронная ярмарка вакансий, пишет БЕЛТА.
По информации управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома, в ярмарке планируют принять участие восемь предприятий. Так, в новых работниках нуждаются Дрогичинская центральная районная больница, автопарк № 15, Дрогичинское райпо, местная ПМК-8, областной аграрно-производственный профессиональный лицей, РУПП "Экзон-Глюкоза". Также присоединятся иногородние организации ПМК-12 и ОАО "Минскремстрой".
Изучить предложенные вакансии можно будет с 10:00 до 12:00 на сайте www.e-vacancy.by. Всего соискателям будет предоставлено 295 предложений по трудоустройству. Специалисты кадровой службы онлайн ответят на вопросы соискателей, расскажут об условиях труда, предложат пройти собеседование в чате.
В Дрогичинском районе наблюдается 126 вакансий. В январе – ноябре за содействием в трудоустройстве в службу занятости обратился 551 человек, в том числе 387 были зарегистрированы как безработные. Специалисты помогли найти новую работу 411 жителям района, в том числе 262 безработным.
Всего на предприятиях и в организациях Брестской области представлено 8,4 тыс. вакансий. Из них 63,5% – по рабочим профессиям.
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Электронная ярмарка вакансий пройдет в Дрогичинском районе 22 декабря
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Фото: Сергей ЛОЗЮК