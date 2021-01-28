Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома при поддержке Минтруда и соцзащиты проведет 28 января электронную ярмарку вакансий, передает БЕЛТА.
Принять участие в мероприятии можно с 10:00 до 12:00 на сайте http://e-vacancy.by. Данная форма содействия занятости доступна всем жителям Беларуси.
Свои вакансии соискателям предложат шесть организаций Минска: ОАО "Керамин", ОАО "МАЗ" – управляющая компания холдинга "БелавтоМАЗ", ОАО "Минскремстрой", ЗАО "Атлант", РУП "Белмедпрепараты", РУП "Белсоюзпечать".
Соискатели смогут ознакомиться с более чем 500 вакансиями. Во время ярмарки можно задать нанимателям вопросы и получить консультации.
По окончании мероприятия соискатели все еще смогут пересмотреть вакансии, так как все актуальные предложения по трудоустройству будут автоматически сохранены в базе данных на портале службы занятости.
Фото: БЕЛТА
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Электронная ярмарка вакансий пройдет сегодня с участием шести предприятий Минска
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