Электронная ярмарка вакансий пройдет 9 ноября в Гродненском районе

Электронную ярмарку вакансий в Гродненском районе проведет государственная служба занятости 9 ноября на специализированной интернет-площадке www.e-vacancy.by.
Фото из архива
– 9 ноября с 10:00 до 11:00 часов управление по труду, занятости и социальной защите Гродненского райисполкома проводит электронную ярмарку вакансий, – говорится в анонсе мероприятия. – Соискатели работ смогут ознакомиться с вакансиями, задать нанимателям интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.
В электронной ярмарке вакансий примут участие четыре организации, три из которых — из Гродненской области. В частности, Озерской государственной санаторной школе-интернату (задача учреждения — оказание помощи в получении образования детям, больным сколиозом, проведение лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий, подготовка больных сколиозом детей к реализации себя в обществе) требуются водитель автомобиля и руководитель (профиль не указан). Филиал «Скидельский» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» приглашает ветеринарного врача-гинеколога, главного инженера-механика, зоотехника, инженера-механика, оператора машинного доения, оператора по искусственному осеменению животных и птицы, токаря, тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства, экономиста. Вакансии, представленные РУАП «Гродненская овощная фабрика», – аппаратчик смешивания, грузчик, заведующий лабораторией, начальник сельскохозяйственного участка, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Кроме того, в ярмарке примет участие столичное ОАО «Минскремстрой» с более чем 250 вакансиями.
Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости, доступ к ним для всех соискателей сохранится.
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Электронная ярмарка вакансий пройдет 9 ноября в Гродненском районе
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Фото: Денис МАЛЫШИЦ