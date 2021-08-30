Электронная ярмарка вакансий пройдет 2 сентября в Минске

В четверг, 2 сентября, на специализированной интернет-площадке государственной службы занятости www.e-vacancy.by с 10:00 до 12:00 состоится электронная ярмарка вакансий. Наниматели предложат рабочие места и для молодежи, передает «Минск-Новости».
Согласно информации комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, гражданам во время мероприятия будет предоставлена возможность в онлайн-режиме изучить вакансии, уточнить информацию по свободным местам, направить резюме и получить приглашение на собеседование.
Предложения поступят от ГП «Ремавтодор Октябрьского района г. Минска», ОАО «Керамин», ОАО «МАЗ» – управляющей компании холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», Психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов № 2 г. Минска, РУП «Белмедпрепараты», РУП «Белсоюзпечать», управления механизации строительного коммунального унитарного предприятия «Минскметрострой» и др. Всего соискателям будет доступно 500 предложений по трудоустройству.
По окончании ярмарки оставшиеся вакантные места будут автоматически сохранены в общереспубликанском банке вакансий на портале государственной службы занятости.
Фото: БЕЛТА