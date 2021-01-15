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Электронная ярмарка вакансий пройдет 15 января в Солигорском районе

Электронная ярмарка вакансий с участием предприятий и организаций Солигорского района пройдет 15 января на специализированной интернет-площадке государственной службы занятости www.e-vacancy.by.


Соискатели работ с 10:00 до 12:00 получат возможность ознакомиться с вакансиями, задать нанимателям интересующие вопросы, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

В электронной ярмарке вакансий принимают участие пять нанимателей. УСП «Трест «Реммонтажстрой», созданное в 2014 году в связи с реорганизацией ОАО «Беларуськалий», – многопрофильное предприятие, выполняющее широкий спектр работ по капитальному строительству, ремонту и монтажу оборудования, возведению и реконструкции зданий, сооружений, инженерных сетей и т. д. УПП «Нива» Романовича С.Г. является управляющей компанией холдинга «Нива-Холдинг» и приглашает на работу инженера-конструктора, инженера-технолога, мастера, начальника группы, дежурного электрослесаря (слесаря) и по ремонту оборудования. ОАО «Трест Шахтоспецстрой», осуществляющее горно-проходческие работы, горно-капитальные, буровые, ремонтные и строительно-монтажные работы, предлагает 23 вакансии: геодезиста, горнорабочего на маркшейдерских работах, горнорабочего очистного забоя, лаборанта производства строительных материалов и изделий, горного мастера участка, машиниста горных выемочных машин, монтажника строительных конструкций, начальника участка и др. ОАО «Купалинка» (сфера деятельности – проектирование, разработка и производство швейных изделий для мужчин, женщин и детей) приглашает на работу швей. Наконец, пятый участник – традиционный для многих региональных ярмарок вакансий, это ОАО «Минскремстрой», которое нынче предлагает 251 вакансию.

Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости – доступ к ним для всех соискателей сохранится.

В 2020 году на информационной площадке www.e-vacancy.by прошло 369 электронных ярмарок вакансий. В них приняли участие 1840 нанимателей республики, заявившие около 80 тысяч вакансий. По результатам электронных ярмарок вакансий 4,4 тысячи соискателей в интерактивном режиме пообщались с потенциальными нанимателями или направили свои резюме нанимателям для рассмотрения. В целом электронный ресурс посетили около 108 тысяч человек. Средний возраст посетителей – 34,5 года.
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Фото: Сергей ЛОЗЮК
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