Электронная ярмарка вакансий пройдет 12 октября в Оршанском районе

Управление по труду, занятости и социальной защите Оршанского райисполкома 12 октября проведет электронную ярмарку вакансий на специализированной интернет-площадке государственной службы занятости www.www.e-vacancy.by.

Предварительно объявлено об участии в ярмарке трех организаций Оршанского района.

Оршанский инструментальный завод – производитель вспомогательного, зажимного и металлорежущего инструмента для металлообрабатывающих станков. Предприятие входит в состав холдинга «МТЗ-Холдинг». В рамках мероприятия кадровая служба завода представит 86 вакансий, среди которых водитель-испытатель, инженеры различного профиля, маляр, мастер, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, начальник участка, начальник цеха, оператор станков с программным управлением, подсобный рабочий, резьбонарезчик на специальных станках, резьбошлифовщик, слесарь механосборочных работ, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесарь-ремонтник и др.

Оршанский льнокомбинат – крупнейший производитель льняных пряж, тканей и изделий изо льна в странах СНГ и Европе. Доля экспортной продукции в общем объеме производства составляет более 80 процентов. В составе предприятия находится 5 фабрик. В настоящее время комбинату требуются машинист подъемника, монтажник санитарно-технических систем и оборудования, монтажник систем вентиляции и пневмотранспорта, прядильщик, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, швеи, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Третий участник ярмарки – ОАО «Техника связи», входящее в структуру Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь и являющееся разработчиком и производителем современных средств радиосвязи, телекоммуникационного, монтажного оборудования. Предприятие приглашает на работу инженера-электроника, контролера на контрольно-пропускном пункте и шлифовщика.

Время проведения электронной ярмарки вакансий Оршанского района – с 10:00 до 12:00.

Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости – доступ к ним для всех соискателей сохранится.