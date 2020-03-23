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  2. Электронная ярмарка вакансий для жителей Могилевщины пройдет 23 марта, на очереди еще пять

Электронная ярмарка вакансий для жителей Могилевщины пройдет 23 марта, на очереди еще пять

Электронную ярмарку вакансий с участием нанимателей Краснопольского района проведет 23 марта государственная служба занятости на сайте e-vacancy.by.


23 марта с 9:00 до 11:00 граждане, ищущие работу, получат возможность задать нанимателям интересующие вопросы, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени, — говорится в сообщение на сайте «Электронная ярмарка вакансий». — Данная электронная услуга предлагает всем желающим трудоустроится и значительно сократит период поиска работы.

В мероприятии примет участие учреждение здравоохранения «Краснопольский районный центр гигиены и эпидемиологии». Соискателям предлагается 9 вакансий: помощник энтомолога, помощники врача-гигиениста (врача-паразитолога, врача-эпидемиолога), инструктор-валеолог, фельдшер-лаборант, врач-специалист, техник-программист.

Аналогичные мероприятия в ближайшие дни пройдут и в других регионах Беларуси. Так, 24 марта электронную ярмарку вакансий проведет управление по труду, занятости и социальной защите Малоритского районного исполнительного комитета: в СПК «Доропеевичи» требуются 33 работника, в том числе животновод, плотник, каменщик, электрогазосварщик, оператор машинного доения, токарь, агроном, ветеринарный врач, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, зоотехник и др. На 25 марта запланированы электронные ярмарки вакансий предприятий и организаций Гродно, Слуцка, Шклова. А 25-26 марта аналогичное мероприятие с участием 19 нанимателей пройдет в Минске. Предполагается, что свои вакансии представят ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ», ОАО «Амкодор» - управляющая компания холдинга», ОАО «Амкодор-Унимод», ОАО «Керамин», ОАО «Камволь», ЗАО «Атлант», ОАО «Минский мясокомбинат», ОАО «Криница», РУП «Белмедпрепараты», ГП «Минсктранс», УП «Минскводоканал» и др. Соискателям будет предложено более 2000 свободных рабочих мест.

Первая электронная ярмарка вакансий прошла в декабре 2018 года в Минске. Позже подключились наниматели Витебска и Гродно. В настоящее время данная электронная услуга доступна для жителей всех регионов Беларуси.

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Фото: Павел ЧУЙКО
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