От предприятий Минска более 600 предложений поступят для молодежи о трудоустройстве во время специализированной электронной ярмарки вакансий, которая пройдет 19 ноября, пишет БЕЛТА.
Мероприятие запланировано на сайте http://e-vacancy.by с 10:00 до 12:00. Вакансии поступят от восьми столичных предприятияй: ОАО "Керамин", ОАО "МАЗ" – управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "Минский мясокомбинат", ГП "Минсктранс" (два филиала), РУП "Белмедпрепараты", УП "Минсккоммунтеплосеть", ОАО "Минскремстрой" и ООО "Деливери Плюс".
Молодые люди смогут подробно изучить вакансии и условия труда, задать интересующие вопросы, отправить резюме, получить электронную консультацию и приглашение на собеседование в режиме реального времени.
По завершении ярмарки ознакомиться с предложениями предприятий о трудоустройстве можно в общереспубликанском банке вакансий на портале государственной службы занятости http://gsz.gov.by/.
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Электронная ярмарка вакансий для столичной молодежи пройдет 19 ноября
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Фото: Сергей ЛОЗЮК