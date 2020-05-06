Электронная библиотека БГУ сохранила лидерство в Европе среди университетских репозиториев

Электронная библиотека Белорусского государственного университета сохранила статус лидера в Европе среди университетских цифровых хранилищ, сообщили sb.by в пресс-службе вуза.

По данным за апрель репозиторий БГУ замыкает тройку в мировом рейтинге университетских библиотек «Transparent Ranking: Institutional Repositories by Google Scholar», уступив Федеральному университету Рио-Гранде-ду-Сул (Бразилия) и Университету Киото (Япония).

Другие электронные архивы белорусских вузов расположились на следующих местах: БНТУ (53), БГЭУ (133), ВГУ им. П. Машерова (225), БГМУ (230), БГТУ (284), ГрГМУ (321), ПГУ (346), ПолессГУ (348), БГУКИ (381), БГАТУ (459), МГУ им. А. Кулешова (476), ГрГУ им. Янки Купалы (524), ГГТУ им. П. Сухого (534), БРУ (748), БГПУ им. М. Танка (811).

Среди университетов стран-соседей лучшие показатели у Сумского государственного университета (47), Томского государственного университета (74), Казанского федерального университета (93), Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (96).

Всего рейтинг охватил более трех тысяч цифровых хранилищ вузов и исследовательских центров со всего мира. Оценка проводится по одному критерию — количеству документов библиотеки, проиндексированных поисковой системой «Гугл-Академия» (Google Scholar). Первые строчки заняли базы данных медицинских и биологических публикаций Europe PubMed Central, Астрофизическая информационная система НАСА (Smithsonian/NASA Astrophysics Data System), Электронная библиотека CiteSeerХ. В общей таблице Электронная библиотека БГУ сохранила прошлогоднее 11-е место.

«Рейтинг репозиториев открытого доступа является инициативой лаборатории Cybermetrics Lab, которая известна благодаря своему вебометрическому рейтингу университетов, — уточнили в пресс-службе БГУ. — Целью ведения рейтинга электронных библиотек является поддержка открытого доступа к научным публикациям и учебным материалам в электронной форме. Его создатели стремятся мотивировать исследователей публиковать результаты своей научной деятельности в интернете, делая их доступными для коллег и заинтересованных людей по всему миру. Таким образом, оценивается уровень открытости академических ресурсов и их интеграция в мировое информационное пространство».

К слову, электронная библиотека БГУ входит в рейтинг с 2012 года и является одним из наиболее крупных цифровых хранилищ в мире по количеству документов. В настоящее время в ее собрании более 160 000 публикаций ученых и преподавателей университета.

«Поддержка вузом модели открытой науки, кропотливый труд работников библиотеки, а также корректное заполнение метаданных позволяет репозиторию БГУ занимать лидирующие позиции», — добавили в пресс-службе университета.