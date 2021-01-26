Вечером 25 января состоялось грандиозное торжество по случаю 35-летнего юбилея певицы. Перед началом празднования Ольга обратилась к журналистам и попросила не задавать вопросы о ее скандальном расставании с возлюбленным Давой, сообщает Super.ru.
Телеведущая обозначила, что на данный момент переживает тяжелый период и надеется провести время с близкими и друзьями без грустных воспоминаний.
– Мне тяжело сейчас, потому что каждую ситуацию, которая происходит в моей жизни, я воспринимаю очень близко к сердцу. Особенно если это касается моей любви. И я еле стою на ногах. Здесь собрались люди, для которых я не «пройденный этап», – искренне поделилась артистка.
Ранее исполнитель Давид Манукян дал короткий комментарий насчет расставания с певицей. Он попросил не спрашивать про личную жизнь и назвал недавний скандал и отношения с Бузовой пройденным этапом.
Фото: peopletalk.ru
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«Еле стою на ногах»: Бузова прокомментировала расставание с Давой
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