Элджей высмеял расставание с Ивлеевой в новой песне

Последние несколько дней бурно обсуждается развод одной из самых популярных пар российского шоу-бизнеса – рэпера Элджея (Алексея Узенюка) и телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Расставанию исполнитель и посвятил новый трек, сообщает РЕН ТВ.
В новой, совместной с The Limba и Slava Marlow песне "Она тебя любит" фанаты сумели рассмотреть послание для экс-возлюбленной. Некоторые даже указали, что Элджей оскорбил ведущую.
В одной из строчек рэпер обыграл название самого известного телепроекта Ивлеевой, заявив, что он – орел, а она – решка.
«Я не твой, слышишь, больше я не твой! Ты мне нравилась прежней! Прошу, только никакой слежки. Пойми, я больше не твоя пешка. Прости, я орел, а ты – решка. Я устал тебе говорить... Хватит так бежать за мной, ведь я уже остыл», – спел он.
Напомним, на прошлой неделе Настя Ивлеева подтвердила расставание с рэпером Элджеем. Пара была в браке два года. Девушка подчеркнула, что их отношения переросли в родственные. Слухи о проблемах в их отношениях появились в конце прошлого года, но тогда блогерша опровергала их.
Фото: instagram.com/agentgirl