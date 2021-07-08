Мировой суд временно лишил популярного рэп-исполнителя Элджея (Алексея Узенюка) права управления транспортным средством. Об этом информирует ТАСС.
– Суд признал Узенюка А. виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Артист получил наказание – лишение права управления транспортным средством сроком год и семь месяцев, – пояснил собеседник ТАСС.
Напомним, ночью 26 мая на проспекте Маршала Жукова в Москве был остановлен автомобиль рэпера. Известно, что хип-хоп исполнитель был в нетрезвом виде, но проходить медосвидетельствование он отказался.
Фото: instagram.com/p/CFMan-rpDe1
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Элджей лишен водительских прав почти на два года
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