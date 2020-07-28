Экзитпол 9 августа: как узнать интервьюера

Павел Алексо уточнил:Есть еще один характерный признак интервьюеров национального экзитпола:Национальный экзитпол пройдет в Беларуси в день проведения президентских выборов – 9 августа. Его результаты в строгом соответствии с мировыми стандартами будут обнародованы не ранее чем через 20 минут после закрытия избирательных участков. Портал sb.by обязательно проинформирует о них своих читателей.