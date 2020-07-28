Интервьюеры, которые будут задействованы в проведении национального экзитпола – опроса на выходе из избирательных участков – 9 августа, будут облачены в специальную отличительную форму и снабжены соответствующей атрибутикой. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Республиканского совета Белорусского комитета молодежных организаций Павел Алексо.
Павел Алексо уточнил:
– Наши интервьюеры имеют отличительные знаки – логотипы организации, а также документ: бейдж с печатью и подписью, удостоверение, подтверждающие их принадлежность к Молодежной лаборатории социологических исследований при Белорусском комитете молодежных организаций. Поэтому если у вас возникают вопросы, всегда можно убедиться в наличии у него этих документов.
Есть еще один характерный признак интервьюеров национального экзитпола:
– Учитывая, что эпидемиологическая обстановка требует определенных мер предосторожности, мы снабдили каждого интервьюера специальной защитной маской, также брендированной (белая маска с логотипом БКМО), и одноразовыми перчатками.
Национальный экзитпол пройдет в Беларуси в день проведения президентских выборов – 9 августа. Его результаты в строгом соответствии с мировыми стандартами будут обнародованы не ранее чем через 20 минут после закрытия избирательных участков. Портал sb.by обязательно проинформирует о них своих читателей.
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Экзитпол 9 августа: как узнать интервьюера
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