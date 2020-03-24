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  2. Экстренная телеконференция лидеров G20 запланирована на 26 марта

Экстренная телеконференция лидеров G20 запланирована на 26 марта

Экстренная телеконференция лидеров G20 должна пройти 26 марта, сообщает Kyodo. Лидеры стран "большой двадцатки" намерены обсудить ситуацию, складывающуюся в мире в связи с распространением нового коронавируса и меры по преодолению кризиса.


Экстренный саммит созывает председательствующая в двадцатке Саудовская Аравия, пишет ТАСС. Традиционный ежегодный саммит G20 запланирован на ноябрь.

Напомним, 16 марта в таком же режиме прошла конференция лидеров G7, по итогам которой главы "большой семерки" ограничились заявлением о том, что будут принимать скоординированные меры в борьбе с коронавирусом и для восстановления мировой экономики.

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Фото: РЕЙТЕР
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