Экстренная телеконференция лидеров G20 запланирована на 26 марта

Экстренная телеконференция лидеров G20 должна пройти 26 марта, сообщает Kyodo. Лидеры стран "большой двадцатки" намерены обсудить ситуацию, складывающуюся в мире в связи с распространением нового коронавируса и меры по преодолению кризиса.





Экстренный саммит созывает председательствующая в двадцатке Саудовская Аравия, пишет ТАСС. Традиционный ежегодный саммит G20 запланирован на ноябрь.

Напомним, 16 марта в таком же режиме прошла конференция лидеров G7, по итогам которой главы "большой семерки" ограничились заявлением о том, что будут принимать скоординированные меры в борьбе с коронавирусом и для восстановления мировой экономики.