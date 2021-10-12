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Экспозицию "Вальтер Вихманн: Беларусь 1941" презентовали в музее ВОВ

Временная экспозиция "Вальтер Вихманн: Беларусь 1941" представлена в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, пишет БЕЛТА со ссылкой на учреждение культуры.


В основе новой выставки – 32 графические работы немецкого художника и живописца Вальтера Вихманна. 

– Будучи участником ВОВ, художник сумел перенести на бумагу все ужасы той трагедии. Благодаря особенному восприятию окружающего мира мастер создал серию графических произведений под названием "Беларусь 1941". В ней изображены разрушенные белорусские города: Минск, Белыничи, Могилев, Орша. Все эти эскизы, акварели, карандашные зарисовки представляют собой художественные свидетельства того страшного и тяжелого времени, – прокомментировали в музее. 

Экспонируемые работы были переданы в музей ВОВ невесткой художника Элизабет Вихманн. Отдельные рисунки дополнены фотографиями из фондов Национального исторического музея и Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов. 

Фото из архива БЕЛТА
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