Экспозицию "Вальтер Вихманн: Беларусь 1941" презентовали в музее ВОВ

Временная экспозиция "Вальтер Вихманн: Беларусь 1941" представлена в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, пишет БЕЛТА со ссылкой на учреждение культуры.
В основе новой выставки – 32 графические работы немецкого художника и живописца Вальтера Вихманна.
– Будучи участником ВОВ, художник сумел перенести на бумагу все ужасы той трагедии. Благодаря особенному восприятию окружающего мира мастер создал серию графических произведений под названием "Беларусь 1941". В ней изображены разрушенные белорусские города: Минск, Белыничи, Могилев, Орша. Все эти эскизы, акварели, карандашные зарисовки представляют собой художественные свидетельства того страшного и тяжелого времени, – прокомментировали в музее.
Экспонируемые работы были переданы в музей ВОВ невесткой художника Элизабет Вихманн. Отдельные рисунки дополнены фотографиями из фондов Национального исторического музея и Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов.
Фото из архива БЕЛТА