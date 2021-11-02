Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты повышены в Беларуси с 1 ноября

В документе отмечается, что ставки экспортных пошлин изменяются, в частности, на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты – 71,2 доллара за 1 т (ранее – 62,8 доллара), прямогонный бензин – 39,1 доллара за 1 т (ранее – 34,5 доллара), товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – 21,3 доллара за 1 т (ранее – 18,8 доллара).Последний раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись с 1 октября. Тогда они снижались.