Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты повышены в Беларуси с 1 декабря

Согласно документу, ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты – 77,5 доллара за 1 т (ранее71,2 доллара), прямогонный бензин – 42,6 доллара за 1 т (ранее – 39,1 доллара), товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – 23,2 доллара за 1 т (ранее – 21,3 доллара).Последний раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись с 1 ноября. Тогда они также повышались.