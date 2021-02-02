За январь 2021 года Белорусская железная дорога перевезла 8,8 млн т грузов, или 101,9% к уровню января 2020-го, сообщает пресс-центр БЖД.
Фото: БЕЛТА
По оперативным данным, экспортные перевозки грузов по Белорусской железной дороге увеличились на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили 3,9 млн т.
По сравнению с январем 2020-го в полтора раза увеличилась перевозка удобрений на экспорт, более чем в два раза - нефтепродуктов.
Согласно предварительным данным, в январе этого года на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го увеличилась погрузка грузов – она составила примерно 6,3 млн т. По итогам первого месяца этого года увеличился объем погрузки химических и минеральных удобрений, нефтепродуктов, лесных грузов, зерна и др.
Тарифный грузооборот возрос на 3,9% и составил 3,09 млрд тарифных тонно-километров.
Белорусская железная дорога готова выполнить все заявки предприятий на перевозку грузов как внутри страны, так и за ее пределы. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте БЖД в разделе "Грузовые перевозки".
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Экспортные перевозки грузов по БЖД в январе возросли на 40%
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