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Экспортно ориентированную продукцию будут производить в Витебске на заводе сборного железобетона № 3

В Витебске на заводе сборного железобетона №3 – филиале ОАО «Кричевцементношифер» – открыли новую технологическую линию по производству многопустотных плит перекрытия безопалубочным способом. Эти изделия востребованы как на внутреннем, так и на внешнем рынке, в основном в Смоленске и Пскове.


– Оборудование фирмы Weiler Italia приобретено у ПМК-11 г. Ивацевичи, где ранее было в употреблении, но более 5 лет не использовалось. На наладку и пуск новой линии затрачено 5,5 млн, окупить планируем за 6 лет, – сообщил директор завода сборного железобетона № 3 Виктор Митронов.

На новой линии можно производить плиты шириной 1000 мм, 1200 мм, 1500 мм, длиной от 1000 мм до 12000 мм и требуемой нагрузки, определенной толщины и конфигурации пустот. Максимальная производительность линии в сутки составит до 600 м кв. площади перекрытия. При работе на полную мощность выручка от реализации произведенной продукции за год в среднем может составить около 6000 тыс. руб. с НДС.


Как сообщил Виктор Митронов, дополнительно создадут 10 рабочих мест, а когда цех выйдет на работу в две смены, потребуется еще 6 человек.

Завод сборного железобетона основан 6 мая 1956 года. В разные годы предприятие входило в состав различных строительных трестов и объединений, в 1998-м преобразован в ОАО «Завод сборного железобетона № 3 г. Витебска».


Годы перестройки пошатнули стабильность предприятия, и к 2014 году завод пришел в упадок. С 2014 по 2016 годы здесь работали всего три дня в неделю. Предприятие терпело большие убытки и приближалось к стадии банкротства. В 2017-м его присоединили к ОАО «Кричевцементношифер», что помогло выйти из кризиса и дало новый старт развитию. С 2018 года филиал стал работать стабильно и с прибылью. 


Модернизировали производство более двух лет, на что ушло 7,5 млн рублей. Перевели мостовые краны на управление с пола, усовершенствовали оснастки опалубочных форм, наладили производство по выпуску вентиляционных блоков. В конце 2020-го запустили новую линию по выпуску тротуарной плитки, бордюров. Вместе с модернизацией производства благоустроили территорию завода, отремонтировали административно-бытовой корпус и другие подразделения завода.


Для предприятия это инновационная продукция, большую поддержку оказывает холдинг «БЦК». Массовое производство многопустотных плит перекрытия безопалубочным способом мы планируем начать уже с понедельника, 24 мая. Плиты будут использоваться как в жилищном, так и промышленном строительстве.


Модернизация завода на этом не закончилась. За 65 лет его существования технологии ушли вперед, но руководство планирует идти в ногу со временем и сделать завод сборного железобетона № 3 современным, высокоэффективным предприятием.









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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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