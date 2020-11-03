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  2. Экспорт туруслуг в Беларуси в 2020-м просел примерно на 60 процентов по сравнению с 2019-м

Экспорт туруслуг в Беларуси в 2020-м просел примерно на 60 процентов по сравнению с 2019-м

Экспорт туруслуг в Беларуси в 2020-м просел примерно на 60 процентов по сравнению с 2019-м. Об этом сегодня во время пресс-конференции рассказала директор Департамента по туризму Минспорта и туризма Ирина Воронович, отвечая на вопрос журналиста sb.by. 


 – Экспорт в туризме остановился, – описывает положение дел Ирина Воронович. – Хотя январь и февраль мы начинали с такими высокими показателями, которых не было за 25 лет работы министерства. Во многом благодаря безвизу. Турбизнес оживал – не только въездной, но и выездной. Но сегодня по экспорту мы идем к отметке минус около 40 процентов по отношению к 2019 году. Это очень маленький показатель. 

 К слову, в 2019-м экспорт туруслуг превысил 250 млн долларов. 

 – Мы ждали, что к лету начнется движение – и даже появились некоторые полетные программы. До сих пор есть страны, которые не закрыты. Единственное, что возникают вопросы с карантином по возвращении. Ситуация очень шаткая, непонятная, нестабильная. Полетели, например, в Черногорию – и узнали, что по прилете нужно соблюдать карантин. Поэтому мы рекомендуем нашим гражданам отдыхать в Беларуси, – отметила Воронович. 

Специалист также рассказала, что в стране разработан план первоочередных мер по поддержке внутреннего и въездного туризма. 

Фото БЕЛТА
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