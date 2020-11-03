Экспорт туруслуг в Беларуси в 2020-м просел примерно на 60 процентов по сравнению с 2019-м

– описывает положение дел Ирина Воронович.К слову, в 2019-м экспорт туруслуг превысил 250 млн долларов.– отметила Воронович.Специалист также рассказала, что в стране разработан план первоочередных мер по поддержке внутреннего и въездного туризма.Фото БЕЛТА