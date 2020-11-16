На Белорусской универсальной товарной бирже в октябре зафиксирована рекордная для этого года сумма экспортных сделок – $ 46,5 млн. По сравнению с октябрем прошлого года экспорт товаров через БУТБ увеличился на 22 процента, информирует БЕЛТА.
"Более половины экспортных продаж пришлось на продукцию деревообработки, преимущественно пиломатериалы и щепу. В частности, пилопродукции реализовано на $19,8 млн, а щепы – на $ 8,8 млн. В тройку крупнейших покупателей пиломатериалов вошли Германия, Латвия и Литва с суммами сделок $ 3,7 млн, $ 4,5 млн и $ 8,6 млн соответственно. Щепу же в основном покупали компании из Литвы, Польши и Эстонии", – сообщил пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.
Помимо лесопродукции, значительным спросом на экспортных биржевых торгах пользовалась продукция переработки сельскохозяйственных культур (рапсовые масло и жмых, свекловичный жом, меласса) и сухое молоко. В первом случае сумма сделок составила $ 6 млн, увеличившись в три раза по сравнению с октябрем 2019 года, а во втором – $ 1,3 млн, что в 11 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
"В октябре также заметно активизировались иностранные покупатели цемента. Сумма сделок с этим товаром выросла в 4,3 раза – до $ 2,6 млн. Основным рынком сбыта была Россия", – дополнил пресс-секретарь Белорусской универсальной товарной биржи.
ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ – одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи – содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.
Фото: БЕЛТА
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Экспорт товаров через БУТБ в октябре вырос на 22 процента
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Фото: Дарья ТИТОВА