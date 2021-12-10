Экспорт российских лесоматериалов за пределы ЕАЭС будет ограничен

Об этом журналистам рассказал заместитель Премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, комментируя итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, которое прошло сегодня в режиме видеоконференции.
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Он напомнил о том, что с 1 января 2022 года Российская Федерация вводит ограничения по вывозу лесоматериалов. Эту тему в том числе обсудили в узком составе в ходе сегодняшнего заседания.
– Этот запрет коснулся в том числе государств – членов ЕАЭС, поэтому накануне Коллегией ЕЭК было принято решение о том, что все страны согласованно запретят вывоз леса-кругляка из Российской Федерации за периметр ЕАЭС.
При этом, обратил внимание Игорь Петришенко, лес, который поставляется для внутренних нужд в государства – члены ЕАЭС, будет идти в необходимых субъектам хозяйствования объемах:
– То есть внешний контур закрывается, соответственно, государства должны принять обязательства, чтобы никакие "серые" схемы, о которых информировал президент Российской Федерации, не действовали в отношении российского леса, поставляемого в страны ЕАЭС.
Предприятия, работающие на российском сырье внутри ЕАЭС, никаких ограничений не почувствуют.