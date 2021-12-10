Экспорт российских лесоматериалов за пределы ЕАЭС будет ограничен

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Он напомнил о том, что с 1 января 2022 года Российская Федерация вводит ограничения по вывозу лесоматериалов. Эту тему в том числе обсудили в узком составе в ходе сегодняшнего заседания.При этом, обратил внимание Игорь Петришенко, лес, который поставляется для внутренних нужд в государства – члены ЕАЭС, будет идти в необходимых субъектам хозяйствования объемах:Предприятия, работающие на российском сырье внутри ЕАЭС, никаких ограничений не почувствуют.