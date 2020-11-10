Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло во время пленарного заседания делового форума на 26-й Международной специализированной оптовой выставке-ярмарке «Продэкспо», пишет БЕЛТА.
Он также сказал, что пищевая и перерабатывающая промышленность является одной из самых развитых отраслей экономики Беларуси. По его словам, сейчас белорусы полностью обеспечены высококачественными отечественными продуктами питания.
«Всего 26 лет назад сложно было представить, что Беларусь сможет не только прокормить себя, но и в 12 раз нарастить экспорт продукции. Это наша победа», – сказал Игорь Брыло. – Сегодня белорусское продовольствие пользуется заслуженным признанием и доверием потребителей, поставляется на экспорт более чем в 100 стран. По нескольким видам молочной продукции наша страна входит в пятерку ведущих мировых экспортеров».
Выставка-ярмарка «Продэкспо» проходит в Минске с 10 по 13 ноября.
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Экспорт белорусской сельхозпродукции за 26 лет вырос в 12 раз
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК