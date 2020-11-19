Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе – октябре вырос на 6,1% и составил почти $ 4,5 млрд

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БЕЛТА

Он отметил, что Беларусь экспортирует отечественную продукцию теперь в 105 стран – география расширилась. Наша страна освоила 21 новый рынок. При этом доля России в общем объеме экспорта белорусского продовольствия составляет более 74,5% (в 2019 году – 97,6%). Сообщается, что экспорт продукции растениеводства сложился в объеме более $ 360 млн. Ее поставляют в 39 стран. Самый экспортно ориентированный товар – свежие овощи.Рассказывая об освоенных рынках, замминистра обратил внимание на перспективность Китая в этом вопросе.– отметил Игорь Брыло.Также от уточнил, что по итогам десяти месяцев темп производства продукции сельского хозяйства составил 106,7%. При этом выручка от реализации товаров за январь – октябрь оказалась выше соответствующего периода прошлого года на 15,5%. А вот убыточные организации с начала года до 1 октября сократились с 184 до 98 благодаря принимаемым мерам по их финансовому оздоровлению.