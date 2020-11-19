Основными позициями экспортируемых продуктов стали товары мясной и молочной индустрий. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, пишет БЕЛТА.
Фото из архива БЕЛТА
Он отметил, что Беларусь экспортирует отечественную продукцию теперь в 105 стран – география расширилась. Наша страна освоила 21 новый рынок. При этом доля России в общем объеме экспорта белорусского продовольствия составляет более 74,5% (в 2019 году – 97,6%). Сообщается, что экспорт продукции растениеводства сложился в объеме более $ 360 млн. Ее поставляют в 39 стран. Самый экспортно ориентированный товар – свежие овощи.
Рассказывая об освоенных рынках, замминистра обратил внимание на перспективность Китая в этом вопросе.
«С каждым годом в этот регион увеличиваются поставки наших товаров. За десять месяцев мы экспортировали в КНР рекордное количество продукции – на сумму чуть менее $ 200 млн (рост в 2,3 раза). За последние годы сертифицировано 98 предприятий для поставок в Китай. Из них 56 – производители молочной продукции, 17 – замороженной говядины, 9 – замороженной курицы, 7 – обработанной рыбной продукции, 4 – жома сахарной свеклы, 4 – шкурки норки, 1 – на экспорт торфа. Эта работа не останавливается, сейчас на согласовании с ветеринарной службой Китая находятся такие товары, как свинина, мука, детское питание и охлажденная говядина», – отметил Игорь Брыло.
Также от уточнил, что по итогам десяти месяцев темп производства продукции сельского хозяйства составил 106,7%. При этом выручка от реализации товаров за январь – октябрь оказалась выше соответствующего периода прошлого года на 15,5%. А вот убыточные организации с начала года до 1 октября сократились с 184 до 98 благодаря принимаемым мерам по их финансовому оздоровлению.
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Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе – октябре вырос на 6,1% и составил почти $ 4,5 млрд
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК