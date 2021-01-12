Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе – ноябре вырос на 4,9%

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– рассказали в пресс-службе Министерства лесного хозяйства и продовольствия.По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расширена география экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания: 111 стран мира против 99. Доля России в экспорте сельхозпродукции составила 74,3%, туда поставлено товаров на $3,9 млрд. Доля стран СНГ (без России) увеличилась на 2,2 процентных пункта и составила 11,8%, или $622,4 млн. Доля стран дальнего зарубежья выросла на 3,6 процентных пункта и составила 13,8%, или $727,2 млн (рост на 41,7%), в том числе Китая – $238,7 млн (рост в 2,1 раза).