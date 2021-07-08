Экспорт продовольственных товаров отечественного производства и сельскохозяйственного сырья за январь – май 2021 года вырос на 11,3%, за границу было отправлено товаров на сумму около $ 2,5 млрд, информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Производимые в Беларуси товары в период с января по май этого года поставлялись в 93 государства.
– Рост поставок наблюдался по многим регионам. Экспорт в страны СНГ, включая Российскую Федерацию, стал больше на 6,2%, в страны Азии и Океании –на 58,5%, ЕС – на 45,7%, Америки и Карибского бассейна – на 85,7%, страны Африки – на 25%. Экспорт продовольствия в КНР увеличился на 52,6%. В целом поставки в страны дальнего зарубежья по сравнению с таким же периодом прошлого года увеличились на 53,3%, – пояснили в пресс-службе.
Экспорт молока и молокопродуктов вырос на 9,4%, говядины – на 8,3%, колбасных изделий – на 33,6%, рыбы и рыбной продукции – на 23,2%, яйца – на 45%, картофеля – на 11,9%, рапсового масла – на 83%.
Фото из архива БЕЛТА
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Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе – мае вырос на 11,3%
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