Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе–июле вырос почти на 10%

Экспорт белорусских продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в январе–июле увеличился на 9,6%. За границу отправлено продукции на сумму более $3,5 млрд, информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минсельхозпрода.
"Товары белорусского производства в январе–июле поставлялись в 97 стран. При этом поставки росли практически во все государства. Экспорт в страны СНГ, включая Россию, увеличился на 4,8%, в страны Азии и Океании – на 44,2%, ЕС – на 44,4%, Америки и Карибского бассейна – на 78,1%, страны Африки – на 29,2%. Экспорт продовольствия в Китайскую Народную Республику вырос на 46,1%. В целом поставки в страны дальнего зарубежья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 44,9%", – привели данные в пресс-службе.
Экспорт молока и молокопродуктов стал больше на 5,6%, говядины – на 12,5%, колбасных изделий – на 30,8%, рыбы и рыбной продукции – на 19,2%, яиц – на 37,5%, картофеля – на 15,2 %, рапсового масла – вдвое.
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