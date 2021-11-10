Экспорт белорусской сельхозпродукции в Казахстан в январе – сентябре вырос на 7,1%

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БЕЛТА

Обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества в АПК, в частности, взаимодействие в областях животноводства, растениеводства, аграрного образования и науки. Речь шла и о взаимном участии в сельскохозяйственных выставках, совместном проекте по производству ветеринарных препаратов., – отметили в пресс-службе.Традиционно из Беларуси в Казахстан поставляются мясная и молочная продукция, племенная продукция, сахар. Из Казахстана в Беларусь – хлопковое волокно, овощи, бахчевые. В январе – октябре 2021 года поставлено в Казахстан 829 голов живого крупного рогатого скота белорусской селекции (рост в два раза к показателю за аналогичный период 2020 года).Беларусь заинтересована наращивать поставки в Казахстан мясопродуктов, сухого обезжиренного молока, сухого цельного молока, сливочного масла, другого продовольствия. Также страна готова поддержать строительство в Казахстане молочно-товарных комплексов в части их проектирования, оснащения стойловым и доильным оборудованием, поставки племенной продукции, обучения аграрных кадров и профессионального консультирования.Развивается взаимодействие профильных министерств. По итогам визита белорусской делегации во главе с первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Игорем Брыло в Казахстан 3–5 ноября подписаны договоры и соглашения о сотрудничестве в области проектирования молочно-товарной фермы, поставки оборудования, скота, продовольствия.