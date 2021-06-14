Национальный центр маркетинга МИД Беларуси 21 июня организует видеоконференцию для представителей белорусских предприятий, которые заинтересованы в экспорте продукции на рынки стран Африки, проинформировали в пресс-службе центра.
Мероприятие пройдет при поддержке посольства Беларуси в ЮАР. На мероприятии состоится выступление посла Беларуси в ЮАР Александра Сидорука, который расскажет о текущем положении экономик стран ответственности (ЮАР, Анголы, Зимбабве, Мозамбика, Намибии) и обозначит перспективные направления торгово-экономического сотрудничества в данном направлении.
В ходе видеоконференции советники посольства Беларуси в ЮАР, закрепленные за соответствующими странами, ответят на вопросы белорусских экспортеров.
Участие в видеоконференции для белорусских предприятий бесплатное.
Фото: архив БЕЛТА
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Экспорт белорусской продукции на рынки стран Африки обсудят 21 июня
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