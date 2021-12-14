Белстат: за 10 месяцев этого года экспорт замороженной говядины вырос на 21 процент

До 64 тысяч тонн увеличились за 10 месяцев продажи за рубеж замороженной говядины, сообщил Белстат. По отношению к соответствующему периоду прошлого года поставки выросли на 21 процент. А благодаря повышению средней цены доходы от реализации этого товара поднялись более чем на треть.

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Наиболее значительный прирост экспорта в Китай. Если за 10 месяцев 2020 года туда поставлено свыше 5 тысяч тонн говядины, то теперь – более 22 тысяч. Эта страна вышла на 2-е место после России, значительно опередив по замороженной говядине Казахстан и Узбекистан, с которыми еще год назад находилась примерно на одном уровне.

Экспорт свежей и охлажденной говядины уменьшился на 3 процента. Но рост цен на нее позволил примерно на столько же увеличить выручку от реализации.

За январь – октябрь 2021 года экспорт белорусских продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья вырос к такому же периоду 2020-го на 14,1 процента, за рубеж поставлено товаров на сумму около 5,4 миллиарда долларов. Они продавались в 106 стран мира.

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