Экспорт белорусского продовольствия вырос за январь — март почти на 10% до $ 1,4 млрд

За январь — март 2020 года экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания вырос на 9,8%, сообщили в Министерстве сельского хозяйства.





Всего за границу поставлено товаров на сумму 1 млрд 403,8 млн долларов — плюс 125,1 млн долларов по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Экспорт вырос практически по всем направлениям: в Россию — на 4,4%, в страны СНГ без учета Российской Федерации — на 24,7%, в страны Азии и Океании — в 2,2 раза, Америки и Карибского бассейна — на 52,4%, ЕС — на 54,3%. Экспортные поставки в Китай увеличились в 2,4 раза.

«В целом поставки в страны дальнего зарубежья по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличились на 41,5%», — отметили в Минсельхозпроде.

Выросла и география экспорта. Белорусское продовольствие в январе — марте поставлялось в 83 страны мира (год назад было 72). Экспорт мяса и мясопродуктов вырос на 10,9% и составил 239,7 млн долларов, молока и молокопродуктов — на 14,8% (614,7 млн долларов), картофеля — на 13,3% (15,2 млн долларов).