Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+14 oC
USD: 2.44
EUR: 2.66
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Экспорт белорусского продовольствия вырос за январь — март почти на 10% до $ 1,4 млрд

Экспорт белорусского продовольствия вырос за январь — март почти на 10% до $ 1,4 млрд

За январь — март 2020 года экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания вырос на 9,8%, сообщили в Министерстве сельского хозяйства.


Всего за границу поставлено товаров на сумму 1 млрд 403,8 млн долларов — плюс 125,1 млн долларов по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Экспорт вырос практически по всем направлениям: в Россию — на 4,4%, в страны СНГ без учета Российской Федерации — на 24,7%, в страны Азии и Океании — в 2,2 раза, Америки и Карибского бассейна — на 52,4%, ЕС — на 54,3%. Экспортные поставки в Китай увеличились в 2,4 раза.

«В целом поставки в страны дальнего зарубежья по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличились на 41,5%», — отметили в Минсельхозпроде.

Выросла и география экспорта. Белорусское продовольствие в январе — марте поставлялось в 83 страны мира (год назад было 72). Экспорт мяса и мясопродуктов вырос на 10,9% и составил 239,7 млн долларов, молока и молокопродуктов — на 14,8% (614,7 млн долларов), картофеля — на 13,3% (15,2 млн долларов).

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
На Гродненщине девушка прокатила приятелей на капоте – один оказался в больнице с тяжелой травмой
В США отказались сокращать добычу нефти
В Швеции придумали ресторан для одного посетителя
Минчанин повторно предстанет перед судом за убийство с особой жестокостью
Экспорт белорусского продовольствия вырос за январь — март почти на 10% до $ 1,4 млрд
В Иране изменят название национальной валюты
На Белорусскую АЭС доставлено ядерное топливо
Кочанова примет участие в видеоконференции к 75-летию Великой Победы
Погода 7 мая: дожди, порывистый ветер и до 15 градусов тепла
Сын защитника Брестской крепости: парад станет стимулом для борьбы с коронавирусом
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Карантин по информации
Электронная библиотека БГУ сохранила лидерство в Европе среди университетских репозиториев
В Японии более трети префектур возобновят работу предприятий
В Украине нашли 30-летний «Москвич» в идеальном состоянии
В Австралии пять человек пострадали при взрыве в шахте
Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
«Белпочта» выплатит пенсии за 9 мая заранее
Директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»: очень важно провести парад в память о погибших
Житель Малориты вытащил у нового знакомого кошелек и купил себе телефон
Мальчик угнал у родителей внедорожник и поехал покупать Lamborghini
Трамп считает прогнозы о большом числе жертв COVID-19 ошибочными
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Чует кошка
Авторы
СКАНИРУЙТЕ