Экспорт белорусского продовольствия в январе – сентябре вырос на 12,6%

Экспорт белорусского продовольствия в январе –сентябре увеличился на 12,6%. Об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, сообщает БЕЛТА.
– По оперативным данным Белсата, за девять месяцев 2021-го экспорт белорусского продовольствия вырос на 12,6% и превысил цифру $ 4,7 млрд. За 8 месяцев этого года наблюдался рост на 10,8%, таким образом, динамика улучшилась на 1,8 процентных пункта. Поступление валютной выручки за 9 месяцев стало больше на $ 529 млн. Беларусь продолжает уверенно наращивать поставки в другие страны миры, – пояснил он.
По словам Богданова, растут поставки во все страны и регионы, среди которых как страны СНГ, так и дальнего зарубежья. Основными растущими рынками дальнего зарубежья являются Азиатский регион и страны Европейского союза.
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