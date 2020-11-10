Экспонаты из музея-заповедника "Сталинградская битва" представят на выставке в Минске

В Национальном историческом музее открывается выставка, организованная совместно с Государственным историко-мемориальным музеем-заповедником «Сталинградская битва» в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Экспозиция под названием «Мир, признательный Сталинграду» стартует 13 ноября в 17:00.
- На выставке будут представлены подарки от глав государств, представителей и граждан разных стран музею-заповеднику, городу Сталинграду и героям города. Всего будет около 70 предметов разной направленности: грамоты и послания государственных и общественных деятелей, книги и альбомы, изделия декоративно-прикладного искусства, образцы национальной одежды и т.д. Они будут расположены на витринах и разделены по определенным комплексам, - рассказала младший научный сотрудник экспозиционного отдела Сабадаш Екатерина.
Яркие экспонаты расскажут посетителям о том, что события Сталинградской битвы остаются в сердцах многих народов, которые принимали в ней участие, и память об этом объединила весь мир.
Музей-заповедник «Сталинградская битва» – уникальный комплекс памятников, посвященных военной истории России и, в частности, Сталинградской битве. В музейный комплекс входят семь объектов культурного наследия, среди которых – музей-панорама, построенный на месте высадки в 1942 году 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-полковника Александра Родимцева, Мамаев курган – ключевая позиция в обороне Сталинграда и 85-метровое изваяние «Родина-мать зовет!», ставшее символом Великой Победы.
- На открытии выставки с видеообращением выступит директор музея. Среди приглашенных гостей - заведующая экспозиционно-выставочной работы Аргасцева Светлана Анатольевна, старший научный сотрудник Аушева Мария Александровна и другие представители музея-заповедника «Сталинградская битва» - сообщила Екатерина Сабадаш.
Выставка продлится до 18 декабря.
Также, 13 ноября в столице откроется еще одна экспозиция из мемориального музея. В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны пройдет выставка «Сталинград 1942-1943. Белорусы на защите города».
Данная экспозиция расскажет о самом сражении, давшем всему миру пример высочайшего героизма и самопожертвования советских воинов, и в то же время напомнит о трагедии войны, ее жестоких испытаниях и драматизме, об опасности милитаризма и нацизма.
- На выставке будут представлены материалы которые раскрывают историю Сталинградской битвы. Вторая часть экспозиции будет включать в себя документы, фотографии, личные вещи воинов и командиров. Также будут представлены образцы вооружения, обмундирования, мемуарная литература, плакаты военного времени, - рассказала заведующая отделом военно-фронтовой истории Светлана Прибыш.
Выставка в музее истории Великой Отечественной войны откроется 13 ноября в 15:00 и продлится до 21 декабря.
Фото: warmuseum.by, histmuseum.by
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Экспонаты из музея-заповедника "Сталинградская битва" представят на выставке в Минске
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