В повседневной суете многие не имеют возможности уделить время себе. Накопленная усталость и недосып могут обернуться серьезными последствиями. Но у другой категории людей отдых и здоровье в приоритете. Федеральная служба государственной статистики России провела опрос: его итоги показали, что некоторые россияне посвящают отдыху даже по 17 часов в сутки.
Фото: pixabay.com
Проведенный Росстатом опрос показал, у жителей каких регионов России больше всего свободного времени.
Так, самыми отдохнувшими можно считать жителей Ингушетии и Чечни. Люди в этих регионах посвящают себе по 17 часов в сутки. По 16 часов с лишним отдыхают представители Дагестана, Севастополя и Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии и Москвы, Калужской области. 14 часов –-норма для граждан из Магаданской, Тверской, Астраханской, Белгородской областей, Марий Эл, Алтая, Хабаровского края и Бурятии.
Меньше всего времени на себя тратят россияне из Удмуртии: они отдыхают по пять часов в сутки.
– Если говорить про всю страну, то в среднем россиянин спит по восемь часов, три с половиной часа тратит на еду и гигиену. Около 4 часов посвящает своим хобби, спорту и развлечениям. Оставшееся время (чуть меньше восьми с половиной часов) – работает или учится, – пояснили в Росстате.
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Эксперты выяснили, в каких регионах России люди больше отдыхают
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