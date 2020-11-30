Эксперты выяснили, в каких регионах России люди больше отдыхают

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Проведенный Росстатом опрос показал, у жителей каких регионов России больше всего свободного времени.Так, самыми отдохнувшими можно считать жителей Ингушетии и Чечни. Люди в этих регионах посвящают себе по 17 часов в сутки. По 16 часов с лишним отдыхают представители Дагестана, Севастополя и Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии и Москвы, Калужской области. 14 часов –-норма для граждан из Магаданской, Тверской, Астраханской, Белгородской областей, Марий Эл, Алтая, Хабаровского края и Бурятии.Меньше всего времени на себя тратят россияне из Удмуртии: они отдыхают по пять часов в сутки., – пояснили в Росстате.