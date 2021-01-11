Делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения в соответствии с договоренностями сторон прибудет в Китай в четверг, 14 января, с целью установления происхождения коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
До этого представитель пресс-службы ВОЗ Хеддин Холдорсон заявлял, что ВОЗ планирует в январе направить в Китай международную группу экспертов для выяснения причин возникновения COVID-19.
– Группа международных экспертов ВОЗ, занимающаяся выяснением причин происхождения COVID-19, прибудет в Китай 14 января для проведения исследований, – сообщается в распространенном заявлении ведомства.
Группа экспертов ВОЗ планирует проводить соответствующие исследования в сотрудничестве с китайскими специалистами.
По информации представителя ВОЗ, группа экспертов была создана для выяснения происхождения нового COVID-19. В состав группы входят представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании, Дании и России.
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Эксперты ВОЗ прибудут в Китай для выяснения происхождения коронавируса
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ