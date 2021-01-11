Эксперты ВОЗ прибудут в Китай для выяснения происхождения коронавируса

До этого представитель пресс-службы ВОЗ Хеддин Холдорсон заявлял, что ВОЗ планирует в январе направить в Китай международную группу экспертов для выяснения причин возникновения COVID-19., – сообщается в распространенном заявлении ведомства.Группа экспертов ВОЗ планирует проводить соответствующие исследования в сотрудничестве с китайскими специалистами.По информации представителя ВОЗ, группа экспертов была создана для выяснения происхождения нового COVID-19. В состав группы входят представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании, Дании и России.