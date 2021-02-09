Эксперты Всемирной организации здравоохранения изучили четыре потенциальные гипотезы передачи коронавируса человеку и назвали наиболее вероятную из них, передает РИА Новости.
«Мы выдвинули четыре гипотезы того, как вирус мог попасть к человеку… Первая – это прямая передача от животного к человеку. Вторая гипотеза была о том, что вирус мог передаться от промежуточного животного, потенциально близкого к человеку, в котором вирус мог адаптироваться и циркулировать до передачи человеку. Третья версия – это цепочка продуктов, в особенности замороженные продукты, чья поверхность, возможно, могла быть источником передачи вируса к человеку или через еду. И последняя – это возможность инцидента, связанного с лабораторией», – заявил глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек.
Он отметил, что наиболее вероятной считается версия про передачу COVID-19 через промежуточный носитель. А меньше всего шансов подтвердиться у гипотезы, основанной на возможности лабораторной утечки.
Фото: pixabay.com
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Эксперты ВОЗ назвали четыре версии передачи COVID-19 человеку
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