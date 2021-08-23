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  2. Эксперты со всей страны обсуждают, как вывести систему высшего образования на качественно новый уровень

Эксперты со всей страны обсуждают, как вывести систему высшего образования на качественно новый уровень

Прямо сейчас Республиканский институт китаеведения имени Конфуция БГУ принимает в своих стенах участников одной из секции Республиканского педсовета. 

Более 50 ректоров вузов, профессоров и заведующих кафедрами обсуждают развитие и трансформацию системы высшего образования. Получается по-настоящему национальный диалог.

Внушительная когорта экспертов из всех областей Беларуси, семь докладчиков – чувствуется, что вопрос улучшения качества высшего образования и правда волнует педагогов и ректоров вузов. По словам ректора БГУ Андрея Короля, эксперты должны обсудить применение в учебных программах современных технологий, которые раскрывают студента. Также остро стоит вопрос экспорта образовательных услуг и повышения конкурентоспособности.

– Такие встречи позволяют сверить позиции, определить текущие моменты, над которыми нужно работать, и проработать стратегию на будущее, – сказал Андрей Король.



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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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