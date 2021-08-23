Эксперты со всей страны обсуждают, как вывести систему высшего образования на качественно новый уровень

Прямо сейчас Республиканский институт китаеведения имени Конфуция БГУ принимает в своих стенах участников одной из секции Республиканского педсовета.

Более 50 ректоров вузов, профессоров и заведующих кафедрами обсуждают развитие и трансформацию системы высшего образования. Получается по-настоящему национальный диалог.

Внушительная когорта экспертов из всех областей Беларуси, семь докладчиков – чувствуется, что вопрос улучшения качества высшего образования и правда волнует педагогов и ректоров вузов. По словам ректора БГУ Андрея Короля, эксперты должны обсудить применение в учебных программах современных технологий, которые раскрывают студента. Также остро стоит вопрос экспорта образовательных услуг и повышения конкурентоспособности.

– Такие встречи позволяют сверить позиции, определить текущие моменты, над которыми нужно работать, и проработать стратегию на будущее, – сказал Андрей Король.