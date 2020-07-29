Эксперты: с помощью политтехнологий в Беларуси пытаются сформировать протестное движение

Эксперты в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ рассказали о политических технологиях президентской избирательной кампании и проанализировали, как с их помощью пытаются сформировать протестное движение, передает БЕЛТА.

Председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец обратил внимание, что некоторые альтернативные кандидаты постоянно педалируют идею о преобладающем числе своих сторонников.

- Это скрытое управление человеком, психологический прием, - отметил он.

Когда мнимое большинство после выборов становится абсолютным меньшинством, появляются основания призвать людей выйти на улицы. Предлог - победу украли и ее надо защитить. Подобные политтехнологии и ранее неоднократно использовались на постсоветском пространстве.

Сергей Сивец прокомментировал также громкое заявление одного из альтернативных кандидатов о желании 3 августа выступить вместе с действующим Президентом в парламенте.

- Это некорректная трактовка избирательного права. Ежегодное послание неразрывно связано с правовым статусом действующего главы государства, но никак не кандидата. Он регламентирует свою деятельность, исходя из норм Избирательного кодекса. А действующий Президент - опираясь на нормы Конституции. За ним закреплена конституционная обязанность - выступить с ежегодным Посланием перед парламентом и народом, - пояснил сенатор.

Парламентарий сказал, что порекомендовал бы юридическому штабу кандидата не вводить его в заблуждение и четко и буквально трактовать законодательство. Впрочем, он предположил, что это заявление - еще одна политтехнология, направленная на то, чтобы раскачать общество, сделать определенный информационный вброс о якобы неравных условиях участников предвыборной гонки.

Политолог Алексей Дзермант в свою очередь констатировал, что не видит позитивных целей у основных оппонентов власти. Их намерения ему видятся в формировании протестного движения в качестве тарана для того, чтобы снести государственный строй.

Руководитель аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко, опираясь на данные недавнего социологического опроса, подчеркнул, что подобная агрессия, наоборот, вызывает у людей отторжение. Так, он обратил внимание, что вопреки призывам не голосовать досрочно, положительное отношение к нему высказали 61,4% респондентов. По его мнению, это объясняется чисто житейски. Чем громче призывы к протесту, который выльется на улицы, тем большее количество людей хотят проголосовать раньше и уехать на выходные на дачу вместе с детьми.