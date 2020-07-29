Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.42
EUR: 2.84
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Эксперты: с помощью политтехнологий в Беларуси пытаются сформировать протестное движение

Эксперты: с помощью политтехнологий в Беларуси пытаются сформировать протестное движение

Эксперты в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ рассказали о политических технологиях президентской избирательной кампании и проанализировали, как с их помощью пытаются сформировать протестное движение, передает БЕЛТА.

Председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец обратил внимание, что некоторые альтернативные кандидаты постоянно педалируют идею о преобладающем числе своих сторонников. 

- Это скрытое управление человеком, психологический прием, - отметил он. 

Когда мнимое большинство после выборов становится абсолютным меньшинством, появляются основания призвать людей выйти на улицы. Предлог - победу украли и ее надо защитить. Подобные политтехнологии и ранее неоднократно использовались на постсоветском пространстве.

Сергей Сивец прокомментировал также громкое заявление одного из альтернативных кандидатов о желании 3 августа выступить вместе с действующим Президентом в парламенте. 

- Это некорректная трактовка избирательного права. Ежегодное послание неразрывно связано с правовым статусом действующего главы государства, но никак не кандидата. Он регламентирует свою деятельность, исходя из норм Избирательного кодекса. А действующий Президент - опираясь на нормы Конституции. За ним закреплена конституционная обязанность - выступить с ежегодным Посланием перед парламентом и народом, - пояснил сенатор.

Парламентарий сказал, что порекомендовал бы юридическому штабу кандидата не вводить его в заблуждение и четко и буквально трактовать законодательство. Впрочем, он предположил, что это заявление - еще одна политтехнология, направленная на то, чтобы раскачать общество, сделать определенный информационный вброс о якобы неравных условиях участников предвыборной гонки.

Политолог Алексей Дзермант в свою очередь констатировал, что не видит позитивных целей у основных оппонентов власти. Их намерения ему видятся в формировании протестного движения в качестве тарана для того, чтобы снести государственный строй.

Руководитель аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко, опираясь на данные недавнего социологического опроса, подчеркнул, что подобная агрессия, наоборот, вызывает у людей отторжение. Так, он обратил внимание, что вопреки призывам не голосовать досрочно, положительное отношение к нему высказали 61,4% респондентов. По его мнению, это объясняется чисто житейски. Чем громче призывы к протесту, который выльется на улицы, тем большее количество людей хотят проголосовать раньше и уехать на выходные на дачу вместе с детьми.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
Австралийские ученые назвали новые виды мух в честь героев вселенной Marvel
Кто такие ловцы муравьев?
В Бразилии легкий самолет рухнул на улицу города среди машин и пешеходов
Дзермант: белорусам предлагают своими же руками разрушить тот скарб, который они накопили
Атаманов: сложившаяся в Беларуси модель развития устраивает абсолютное большинство граждан
Слух: новые наушники Apple получат функцию костной проводимости
Шпаковский: цель альтернативных кандидатов - не новые выборы, а создание затяжного политического кризиса
Названы самые популярные и опасные пароли
МВД: администраторы Telegram-каналов несут персональную ответственность за призывы к нарушению порядка
Казакевич: несанкционированные акции в Минске были инициированы из-за границы через мессенджеры
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Образованцы, разночинцы и интеллигенты
Прекрасные сельские пейзажи провинции Хэнань
Эйсмонт: существенный сегмент белорусского интернета используется для раскачивания ситуации в стране
Эксперты: с помощью политтехнологий в Беларуси пытаются сформировать протестное движение
Как разрабатываются стандарты цифровой примерки одежды и для чего они нужны
Биологи "воскресили" споры морских микробов возрастом более 100 миллионов лет
Председатель ГКИ Дмитрий Матусевич — об эффективности госсектора, принципах корпоративного управления, мотивации кадров и создании единого реестра государственных активов
Российский политтехнолог Виталий Шкляров задержан в Беларуси
Как с пользой для тела и души отдохнуть в родной Беларуси
Крупки приняли эстафету областной акции «Моя Родина! Моя Беларусь!»
Назван самый полезный шоколад
мнение
Татьяна СУЛИМОВА
Как жить?
Сивец объяснил, почему его смущает политическая несостоятельность некоторых кандидатов в президенты
Движение в районе улицы Орловской будет ограничено вечером в Минске
Фиби Уоллер-Бридж рассказала, стоит ли ждать продолжения «Дряни»
Мингорисполком: технический запуск поезда на 3-й ветке метро прошел успешно
В США дикий медведь залез в детский бассейн и уснул
Минтруда: пенсии в августе выплатят досрочно
Названы лучшие позы для сна при болях в пояснице
Подготовка президентского Послания обсуждена на рабочей встрече у Лукашенко
Равков рассказал о дальнейших мерах после задержания под Минском группы боевиков иностранной ЧВК
Момент пожара на Комаровке попал на видео
мнение
Владимир СТЕПАН
По средам и субботам
Лукашенко провел рабочую встречу с председателем КГК
Астрономы определили источник загадочного радиосигнала из космоса
45 пьяных водителей задержали в Минске за пять дней
Акция «Моя родина! Моя Беларусь!» в городе Крупки - стрим
Двое белорусов получили 18 и 22 года колонии за разбой и жестокое убийство престарелого жителя Брянской области
Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совбеза по ситуации с задержанием боевиков иностранной ЧВК
Минское ГАИ разыскивает очевидцев аварии, в которой пострадала пешеход
Ананич: «Наши дети не должны стать инструментами в руках конкретных политических сил»
Чемоданова: у МВД достаточно ресурсов, чтобы выявить тех, кто оскорбляет граждан в соцсетях и мессенджерах
Могилевщина приняла эстафету чествования медиков
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Заносит
Гигин о доверии к средствам массовой коммуникации и информации: примерно на одном уровне – к газетам и телеграм-каналам
В Орше после реконструкции открыли городской Дворец культуры
В Брестской области тысячников на жатве все больше
Авторы
СКАНИРУЙТЕ