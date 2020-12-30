Эксперты рассказали о вреде детского шампанского

Специалисты считают, что этот газированный напиток может привести к алкоголизму и ожирению, сообщает РИА Новости.
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В качестве альтернативы они предлагают домашние компоты и морсы.
Главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн считает, что такого понятия, как "детский алкоголь", не должно быть в принципе.
– Мы не можем прогнозировать наверняка, как это скажется на судьбе данного конкретного ребенка. Но если вы позволяете детям пить "детский алкоголь", вы должны понимать, что это может сыграть с вами злую шутку. Вы ребенку никогда не объясните, что алкоголь пить нельзя, если вы в 3–5 лет даете ему детское шампанское, в этом возрасте происходит первичное научение, импринтинг. И потом указать на вред алкоголя будет сложно, – считает он.
Врач отмечает, что 10–20% населения (каждый пятый ребенок) – носители генетического или врожденного фактора риска алкоголизации, и реклама алкоголя в виде детского шампанского может лишь подтолкнуть к зависимости от спиртного.
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова отметила, что вред лимонада не только в этом.
– Детское шампанское – газированный напиток с очень высоким содержанием сахара. За счет сильной газации эта сладость практически не ощущается. При разовом распитии такого лимонада (в малом количестве) вреда не будет. Но иногда содержащиеся в нем ароматизаторы и красители могут вызвать аллергию и у детей, и у склонных к аллергическим реакциям взрослых. При частом распитии такого напитка повышается содержание сахара в рационе – растет и общая калорийность рациона за счет так называемых "пустых" калорий. Для детей и подростков это представляет особенную опасность. Они сами не могут определить, какое количество сахара и избыточных калорий они потребляют, выпивая пол-литра или литр сладкого газированного напитка. Для них это жидкость и праздничный напиток, ребята не думают о калорийности. Именно с этим и связаны риски ожирения у детей, особенно у подростков. Так как за рационом последних родители следят уже меньше, – пояснила она.
Диетолог Стародубова убеждена, что лучше питьевой воды ничего нет. Поэтому уже в детстве стоит приучать детей к правильному питанию и формировать здоровые привычки.
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Эксперты рассказали о вреде детского шампанского
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