Эксперты рассказали о вреде детского шампанского

Фото:

pixabay.com

В качестве альтернативы они предлагают домашние компоты и морсы.Главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн считает, что такого понятия, как "детский алкоголь", не должно быть в принципе.– считает он.Врач отмечает, что 10–20% населения (каждый пятый ребенок) – носители генетического или врожденного фактора риска алкоголизации, и реклама алкоголя в виде детского шампанского может лишь подтолкнуть к зависимости от спиртного.Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова отметила, что вред лимонада не только в этом.– пояснила она.Диетолог Стародубова убеждена, что лучше питьевой воды ничего нет. Поэтому уже в детстве стоит приучать детей к правильному питанию и формировать здоровые привычки.