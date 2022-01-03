Эксперты рассказали, как может вырасти цена биткоина к концу зимы

Аналитики предполагают, что цена самой популярной криптовалюты к концу зимы может приблизиться к 60-65 тысячам долларов. Об этом пишет Lenta.ru.
Мнением на этот счет поделился генеральный директор группы компаний To The Moon Владислав Утушкин:
- У биткоина есть все шансы обновить исторический максимум, если внешние обстоятельства сложатся благоприятным образом.
Главным фактором, который подогревает крипторынок, он назвал приток институциональных денег.
Основательница криптоиндексной компании C100 Татьяна Любимова подчеркнула, что важным фактором для стоимости биткоина является количество институциональных денег в криптовалютах. Она добавила, что динамика входа институционных игроков в криптовалюты в последнем квартале прошлого года подтверждает, что по завершению первого квартала 2022-го цена биткоина может привысить отметку в 50 тысяч долларов.
Директор криптовалютного сервиса Alfacash Никита Сошников считает, что в начале 2022-го серьзного роста ждать не стоит.
- Полагаю, что до конца февраля биткоин в лучшем случае сумеет преодолеть 60 тысяч долларов, возможно, 65 тысяч, - отметил он, заключив, что для таких показателей требуются «какие-либо мощные сигналы, а их пока нет».