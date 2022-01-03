Эксперты рассказали, как может вырасти цена биткоина к концу зимы

Мнением на этот счет поделился генеральный директор группы компаний To The Moon Владислав Утушкин:Главным фактором, который подогревает крипторынок, он назвал приток институциональных денег.Основательница криптоиндексной компании C100 Татьяна Любимова подчеркнула, что важным фактором для стоимости биткоина является количество институциональных денег в криптовалютах. Она добавила, что динамика входа институционных игроков в криптовалюты в последнем квартале прошлого года подтверждает, что по завершению первого квартала 2022-го цена биткоина может привысить отметку в 50 тысяч долларов.Директор криптовалютного сервиса Alfacash Никита Сошников считает, что в начале 2022-го серьзного роста ждать не стоит., - отметил он, заключив, что для таких показателей требуются «какие-либо мощные сигналы, а их пока нет».