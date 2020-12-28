Эксперты рассказали, что ждет туризм в 2021 году

В 2021-м перемены в основном затронут процесс бронирования туров. Путешествовать люди будут реже и откажутся от поездок в дальние места, сообщает РИА Новости.
Фото: pixabay.com
Специалисты онлайн-сервиса Tutu.ru проанализировали современные тенденции и спрогнозировали возможные изменения в туристической сфере в следующем году.
Ощущение неопределенности и сомнения подталкивали людей отменять поездки либо менять планы и бронировать туры в самый последний момент.
Эксперты подчеркивают: когда восстановится привычный объем перевозок, раннее бронирование снова станет очень выгодным.
Не только пандемия и страх заболеть будут влиять на желание путешествовать. Низкий спрос будет обусловлен в том числе и снижением доходов населения. Предварительно, самыми востребованными будут авиабилеты лоукостеров, а авиаперевозчики сделают упор на оптимизации расходов.
Планируется, что туры по России будут по-прежнему востребованными. Именно этот вид туризма может стать главным трендом в следующем году.
Это объясняется тем, что раньше отечественные туристы выбирали в основном популярные курорты, а в период пандемии – менее распространенные с меньшим количеством туристов. Это способствует и расширению географии путешествий. При этом возрастает интерес к кастомизированному отдыху. Это своего рода походы в интересные заповедные места небольшими группами в сопровождении гидов. Все больше людей предпочитают активный отдых на природе – конные прогулки, вело- и фитнес-туры.
Восстановление международного туризма зависит от продолжительности пандемии и решений правительств. А пока, отправляясь во многие страны, необходимо иметь при себе справку о состоянии здоровья.
А еще государства будут быстрее и жестче реагировать на новости о появлении новых рисков пандемии. То есть ограничения в местах отдыха могут быть серьезными, а границы в случае быстрого распространения болезни, будут сразу же закрываться.
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Эксперты рассказали, что ждет туризм в 2021 году
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