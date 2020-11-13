Предполагается, что в случае проникновения вируса в морскую воду могут пострадать дельфины, тюлени и выдры, сообщает Ferra.ru.
Фото: pixabay.com
Cтало известно, какой вред может нанести коронавирус морским обитателям. При попадании в морскую среду вирус может уничтожить дельфинов, тюленей и выдр.
Ученые провели исследование. Оно показало, что из-за сточных вод и нечистот, которые просачиваются в морскую среду обитания, могут пострадать различные виды млекопитающих. Так, у перечисленных животных ключевые аминокислоты, с которыми связывается вирус, невероятно схожи с человеческими. Это и делает их уязвимыми перед COVID-19.
Эксперты также установили, что SARS-CoV-2 способен выделяться вместе с фекалиями и таким образом выживать в воде до 25 дней. Именно это свойство позволяет вирусу распространяться через сточные воды, что зафиксировано в таких странах, как Испания, Италия и Франция.
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Эксперты рассказали, что произойдет, если коронавирус попадет в морскую воду
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