Эксперты рассказали, что произойдет, если коронавирус попадет в морскую воду

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Cтало известно, какой вред может нанести коронавирус морским обитателям. При попадании в морскую среду вирус может уничтожить дельфинов, тюленей и выдр.Ученые провели исследование. Оно показало, что из-за сточных вод и нечистот, которые просачиваются в морскую среду обитания, могут пострадать различные виды млекопитающих. Так, у перечисленных животных ключевые аминокислоты, с которыми связывается вирус, невероятно схожи с человеческими. Это и делает их уязвимыми перед COVID-19.Эксперты также установили, что SARS-CoV-2 способен выделяться вместе с фекалиями и таким образом выживать в воде до 25 дней. Именно это свойство позволяет вирусу распространяться через сточные воды, что зафиксировано в таких странах, как Испания, Италия и Франция.