Эксперты: программы Запада, направленные на переманивание белорусских медиков, работают до сих пор

Тему того, как Польша и другие страны Запада пытаются справиться с нехваткой врачей, переманивая специалистов из Беларуси, раскрыли в эфире программы «ОбъективНо» на телеканале ОНТ.
Фото: скриншот эфира ОНТ на YouTube
Директор Информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский заявил:
– Как в отношении сферы здравоохранения нашей страны в период пандемии повели себя наши оппоненты и некоторые соседние страны? В 2020-м были осуществлены направленные действия, задачей которых было разложение, развал системы здравоохранения Беларуси. Были созданы специализированные информационные ресурсы, которые оказывали давление на медицинский персонал, распространяя фейковую, компрометирующую информацию в отношении руководства и нашей государственной политики. Были созданы специальные программы, направленные на переманивание кадров.
– Они работают до сих пор, – отметила председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Богдан. По ее словам, переманивают наших специалистов в основном в страны ближнего зарубежья: Польшу, Литву, Латвию.
Ведущий программы поинтересовался, правда ли, что часто наши высококвалифицированные специалисты, попадая в эти страны, начинают выполнять работу, которая на порядок ниже их профессионального уровня. Елена Богдан подтвердила: «Так и есть, это не миф».
Рассуждая на эту тему, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов подчеркнул, что, к примеру, Польша столкнулась с нехваткой врачей уже очень давно.
– Как только Польша вступила в ЕС, оттуда ушли кадры: в Великобританию, Германию, другие высокоразвитые страны, – сказал он. – Вспомните, года четыре назад в Польше постановили, что не требуется даже международное признание белорусских дипломов (медиков о высшем образовании. – Прим. ред.). Само учреждение, которое нанимает белорусского врача, принимает решение, соответствует этот диплом или нет. Польша опустилась в качестве оказания медпомощи на такой низ, что там готовы брать [на работу] кого угодно. Я сейчас напишу, что я профессор, распечатаю это на цветном принтере, приеду туда, и, если меня там никто не знает, меня возьмут работать. Это абсурдно!