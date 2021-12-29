Эксперты: программы Запада, направленные на переманивание белорусских медиков, работают до сих пор

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заявил:– отметила. По ее словам, переманивают наших специалистов в основном в страны ближнего зарубежья: Польшу, Литву, Латвию.Ведущий программы поинтересовался, правда ли, что часто наши высококвалифицированные специалисты, попадая в эти страны, начинают выполнять работу, которая на порядок ниже их профессионального уровня. Елена Богдан подтвердила: «Так и есть, это не миф».Рассуждая на эту тему,подчеркнул, что, к примеру, Польша столкнулась с нехваткой врачей уже очень давно.сказал он. –