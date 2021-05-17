Эксперты помогли установить воров, обокравших коттедж в Могилеве

– рассказалаСледователи дали правовую оценку действиям фигурантов и признали их подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному за кражу в особо крупном размере. Как выяснилось, любители поживиться за чужой счет не работают и ранее привлекались к уголовной ответственности за подобные преступления.Фото предоставлено управлением Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области