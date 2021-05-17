Эксперты помогли установить воров, обокравших коттедж в Могилеве

62-летняя могилевчанка обратилась в милицию с жалобой на то, что неизвестные взломали дверь балкона и вынесли из дома мобильный телефон, золотые и серебряные украшения, дорогостоящий алкоголь и почти 13 тысяч долларов США.
– Изъятые при осмотре места происшествия объекты были направлены в управление ГКСЭ по Могилевской области для проведения судебных экспертиз. В итоге было установлено, что найденный биологический материал принадлежит 33-летнему жителю Могилева, – рассказала главный специалист по работе со СМИ управления Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская. – В ходе оперативно-разыскных мероприятий сыщики из УВД и Ленинского РОВД Могилева установили, что к хищению причастен не только мужчина, но и его 32-летний сводный брат.
Следователи дали правовую оценку действиям фигурантов и признали их подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному за кражу в особо крупном размере. Как выяснилось, любители поживиться за чужой счет не работают и ранее привлекались к уголовной ответственности за подобные преступления.
Фото предоставлено управлением Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области
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