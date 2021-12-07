Эксперты поделились рецептом полезного салата оливье

Для того чтобы сделать любимый многими праздничный салат более полезным, достаточно заменить пару ингредиентов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на онлайн-сервисы "СберЗдоровье" и "СберМаркет".
– Прежде всего необходимо заменить вареную колбасу на отварную говядину, – сообщила диетолог "СберЗдоровье" Маргарита Макуха.
Она пояснила, что вареная колбаса содержит трансжиры, большое количество консервантов и жира, но при этом содержание белка в ней относительно низкое. Говядина – это натуральный и полезный продукт, в котором по сравнению с колбасой больше белка и меньше жира.
Соленые огурцы следует заменить свежими. В качестве заправки использовать домашний майонез. Таким образом удастся снизить количество сахара и, соответственно, калорий.
– Альтернатива обычному майонезу – приготовленный самостоятельно соус. В нем вдвое меньше калорий, – уточнила специалист.
Согласно новому рецепту, на четыре порции новогоднего салата понадобится 400 граммов вареной говядины, восемь штук вареного картофеля, две вареных моркови, четыре свежих огурца, столько же крутых яиц и банка зеленого горошка. На четыре порции домашнего майонеза потребуется четыре вареных желтка, две чайные ложки дижонской горчицы, четыре столовые ложки лимонного сока и три – оливкового масла. Соль и перец – по вкусу.
– Нарежьте кубиками вареные овощи, говядину, свежие огурцы и яйца. Отправьте все ингредиенты в салатницу и добавьте зеленый горошек. Смешайте ингредиенты для приготовления домашнего майонеза в отдельной емкости и добавьте готовый соус к нарезанным овощам и мясу. Перемешайте, посолите по вкусу, и салат готов, – поделилась рецептом она.
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