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Эксперты определили, сколько сохраняется иммунитет после перенесенного коронавируса

Исходя из последних данных, иммунитет после COVID-19 сохраняется не менее, чем 8 месяцев, сообщает «Медицина и наука».

Фото: pixabay.com

Такое открытие сделано впервые австралийскими учеными. 

Исходя из других исследований можно говорить о том, что первая волна антител к коронавирусу ослабевает после первых нескольких месяцев. Люди стали переживать, что иммунитет пропадает быстро. Новое исследование должно их успокоить. Его провели под руководством адъюнкт-профессора Менно Ван Зелма из Департамента иммунологии и патологии Университета Монаша. 

Исследование показывает, что специфические клетки внутри иммунной системы("в-клетки памяти"), “запоминают” заражение вирусом, и, если вирус проникает в организм повторно, запускают защитный иммунный ответ. 

Для участия в эксперименте специалисты пригласили 25 пациентов COVID-19 и взяли у них 36 образцов крови с 4-го дня после заражения до 242-го дня после заражения. Наблюдая за реакцией антител, исследователи обнаружили, что антитела против вируса начали падать через 20 дней после заражения.

Но все пациенты продолжали иметь в-клетки памяти, которые распознали один из двух компонентов вируса SARS-CoV-2, Спайк и нуклеокапсидные белки. Эти специфичные в-клетки памяти сохранялись через восемь месяцев после заражения.

По словам адъюнкт-профессора Ван Зельма, итоги работы дают надежду на эффективность любой вакцины против вируса, а также объясняют, почему было так мало примеров подлинной реинфекции. 

- Эти результаты важны. Они показывают, что пациенты COVID-19 действительно сохраняют иммунитет, – сказал он. 
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