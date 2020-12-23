Эксперты определили, сколько сохраняется иммунитет после перенесенного коронавируса

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Такое открытие сделано впервые австралийскими учеными.Исходя из других исследований можно говорить о том, что первая волна антител к коронавирусу ослабевает после первых нескольких месяцев. Люди стали переживать, что иммунитет пропадает быстро. Новое исследование должно их успокоить. Его провели под руководством адъюнкт-профессора Менно Ван Зелма из Департамента иммунологии и патологии Университета Монаша.Исследование показывает, что специфические клетки внутри иммунной системы("в-клетки памяти"), “запоминают” заражение вирусом, и, если вирус проникает в организм повторно, запускают защитный иммунный ответ.Для участия в эксперименте специалисты пригласили 25 пациентов COVID-19 и взяли у них 36 образцов крови с 4-го дня после заражения до 242-го дня после заражения. Наблюдая за реакцией антител, исследователи обнаружили, что антитела против вируса начали падать через 20 дней после заражения.Но все пациенты продолжали иметь в-клетки памяти, которые распознали один из двух компонентов вируса SARS-CoV-2, Спайк и нуклеокапсидные белки. Эти специфичные в-клетки памяти сохранялись через восемь месяцев после заражения.По словам адъюнкт-профессора Ван Зельма, итоги работы дают надежду на эффективность любой вакцины против вируса, а также объясняют, почему было так мало примеров подлинной реинфекции.– сказал он.