Эксперты обсудили вопросы правового статуса делегаций, направляемых в страны Содружества

Четвертое заседание рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе делегаций, направляемых в государства – участники СНГ, прошло в штаб-квартире Содружества в Минске. Об этом сообщается на сайте Исполнительного комитета СНГ.
В заседании, проходившем с использованием видео-конференц-связи, приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана и Исполнительного комитета СНГ.
Рабочая группа была сформирована по решению Консультативного комитета руководителей правовых служб министерств иностранных дел стран Содружества.
Во время заседания эксперты доработали элементы проекта конвенции, в частности относительно категорий делегаций, порядка объявления членов делегаций персонами non grata, а также рассмотрели положения о продолжительности действия привилегий и иммунитетов членов делегаций, особенностях занятия ими профессиональной или коммерческой деятельностью, недопущении дискриминации между государствами.
–Элементы проекта Конвенции были согласованы на уровне рабочей группы и направлены Консультативному комитету руководителей правовых служб с просьбой рассмотреть документ в ходе своего очередного заседания, – уточняется в сообщении.
Фото: сайт Исполнительного комитета СНГ