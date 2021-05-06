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Эксперты – о цифровом развитии страны в ближайшую пятилетку

В Беларуси продолжают создаваться все более удобные условия для развития цифровых технологий. Сегодня во время конференции «Перспективы цифрового развития страны на 2021 – 2025 годы» в Доме прессы эксперты обсудили развитие сетей мобильной связи пятого поколения, отметили хорошую динамику в продвижении по строчкам мировых технологических рейтингов, а также обсудили подготовку к XXVII Международному форуму по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2021.

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Говоря о мировом признании, Министр связи и информатизации Константин Шульган особо отметил, что оптоволоконная сеть «Белтелекома» признана лучшей в Европе.
 
- Приятно отметить, что оптоволоконная сеть, которая создана «Белтелекомом», стала первой в Европе. В прошлом году мы занимали второе место, в этом году она признана лучшей. Также в 2020 году за повышение уровня качества услуг почтовой связи РУП «Белпочта» удостоена сертификата Всемирного почтового союза уровня А - золотой сертификат в области управления качеством международной почтовой службы.
 
Также Министр отметил, что по индексу готовности к электронному правительству Беларусь занимает 40-е место среди 193 стран мира:
 
- Мы сохраняем за собой позиции страны с высоким уровнем значения этого индекса. По индексу развития информационно-коммуникационных технологий - 32-е место из 176 государств. При этом среди стран СНГ мы занимаем лидирующую позицию, опережая в том числе Россию (45-я позиция) и Казахстан (52-я).
 
Кроме всего прочего Министр сообщил, что в Беларуси более 11 млн абонентов мобильной связи, из которых почти 5 млн активно пользуются услугой связи четвертого поколения.
 
На горизонте 5G
 
В свою очередь Начальник РУП «БелГИЭ» Алексей Ивашкин рассказал, что «БелГИЭ» совместно с «Белтелеком» занимается перестройкой цифрового телевидения в полосе частот, под которые рассчитано развитие 5G связи:
 
- Подготовка к внедрению пятого поколения началась уже достаточно давно. Первые шаги были сделаны на всемирных конференциях радиосвязи и Международного союза электросвязи в 2012-2015 года, когда диапазон в 700 МГц был определён для внедрения сотовой связи нового поколения. Сейчас данный диапазон используется для телевизионного вещания. «БелГИЭ» совместно с Белтелеком занимается перестройкой цифрового телевидения в этой полосе частот.
 
По его словам в «БелГИЭ» в полной мере ориентируются на мировой опыт внедрения новых технологий, в то же время очень сильно зависимы от приграничных стран и должны учитывать процессы, происходящие в них для обеспечения беспомеховой работы наших сетей сотовой связи нового поколения. 
 
- С европейскими странами ситуация понятная – мы знаем конкретные полосы радиочастот, сроки внедрения пятого поколения. Но, например с Россией и Украиной предстоит еще большая работа по согласованию использования спектра частот вблизи границы.
 
Также Алексей Ивашкин отметил, что пятое поколение связи и сам процесс подготовки к выделению частот в нашей стране достаточно уникален.
 
- Радиочастотный спектр для предыдущих поколений связи выделялся с серьезными ограничениями по размещению и использованию базовых станций сотовой связи из-за условий совместимости со средствами специального назначения. Впервые Минсвязи и информатизации решает задачу подготовить радиочастотный спектр максимально готовый к использованию и внедрению с минимальными ограничениями по спектру. Все это вселяет надежду, что к пятилетнему горизонту с момента выделения частот, мы будем иметь полноценную сеть пятого поколения по всей территории страны.
 
Готовимся к Tibo
 
Отвечая на вопрос журналистов касательно подготовки к XXVII Международному форуму по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2021, Константин Шульган отметил, что все заинтересованные госорганы и компании находятся в активной стадии организации выставки:
 
- Сейчас проходит этап подготовки. На выставке мы хотим показать, чего достигли на данном этапе развития технологий. Для этого мы готовим центральный стенд, где широко будут представлены возможности госорганов и отдельно продемонстрируют свои достижения предприятия. Государственный стенд будет показать внедрение новых технологии, которые помогают в общение государства бизнеса и гражданина. Также мы покажем новые возможности единого портала электронных услуг и ряд других интересных моментов, - резюмировал Константин Шульган.
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