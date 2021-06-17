Лето – время, когда следует получить максимум пользы от сезонных продуктов. В их числе низкокалорийный и освежающий огурец. В эфире программы "Жить здорово" врачи назвали три причины, по которым следует включить данный овощ в летний рацион.
Врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин сообщил, что огурец на 95 процентов состоит из воды, к тому же овощ низкокалорийный – в ста граммах продукта всего 15 ккал.
Также в кожуре огурца содержится важное для человека вещество – кукурбитацин.
– Действие этого вещества очень похоже на действие антиагрегантов, которые используются в медицине с целью снижения свертываемости крови, – уточнил врач.
По словам медика, китайские ученые обнаружили еще один эффект кукурбитацина.
– Исследователи добавляли кукурбитацин в культуру опухолевых клеток, в результате чего рост и размножение раковых образований прекращался. То есть клетки молочной железы, пораженные злокачественной опухолью, блокировались при применении этого препарата, – обратил внимание Дмитрий Шубин.
– Летом огурцы хороши во всех отношениях. Во-первых, в них содержится 95 процентов воды, поэтому вы и едите, и пьете. Во-вторых, овощ имеет противотромботическое действие, а летом риск образования тромбов увеличивается, – резюмировала врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
Фото: pixabay.com
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Эксперты назвали три причины включить огурцы в летний рацион
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